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مرض مصاب به 40 مليون شخص في العالم أغلبهم إناث..تعرف عليه

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مصراوي Masrawy

مرض مصاب به 40 مليون شخص في العالم أغلبهم إناث..تعرف عليه

04:20 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مرض مصاب به 40 مليون شخص في العالم أغلبهم إناث..تعرف عليه

الوقاية من هشاشة العظام

كتبت-نرمين الجلاد: 

تعد هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة التي أصيب بها عدد كبير على في عدة دول، فبحسب المعاهد الوطنية للصحة،فأن هناك ما يقرب من 40 مليون مريض في العالم يعانون منه أغلبهم من النساء بسبب اضطراب هرمون الاستروجين ، فعند التقدم في العمر يحدث فقدان للعظام، ولكن هناك عدة طرق الوقاية منه.

أشار الباحثون في جامعة "هوبكنز جونز" إن هشاشة العظام ، بدرجات متفاوتة يمكن أن تؤدي كثافة العظم المنخفضة الي حدوث كسور، وأن 50 بالمائة من النساء بعمر 50 عاماً عرضة أكثر من الرجال للكسور في عظامهن،لذلك يقدم لكم الأطباء في جامعة "هوبكنز جونز" نصائح للحماية من هشاشة العظام والتقليل من نسبة حدوثها :

تناول الطعام الصحي:

للتغذية دور هام في الحفاظ على صحة الجسم والعظام لذلك يفضل الأكثر من تناول كمية كبيرة من الأغذية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم وفيتامين "د" لتكوين عظام قوية وصحية، ومنها الحليب ومنتجات الألبان والخضروات ، أو تعويض ذلك بالمكملات الغذائية والبروتين. 

التمارين الرياضية:

يوصي الخبراء بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على صحة العظام وتقويتها ويفضل المشي لا يقل عن ساعة يومياً.ل

الابتعاد عن التدخين والكحوليات:

أثبتت الدراسات الطبية أن المدخنين ومتناولي الكحوليات أكثر عرضة للإصابة بأمراض هشاشة العظام من غيرهم، وذلك لاحتواء تلك العناصر على مكونات تؤدي إلى تآكل العظام وضعفها.

وينصح الأطباء بإجراء بعض التغييرات الجيدة في نمط حياتك بما في ذلك الحفاظ علي وزن صحي.

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