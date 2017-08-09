مصطفى بكري: الانتهاء من تعديلات الإجراءات الجنائية قبل نهاية سبتمبر المقبل

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن آراء رجال القضاء والقانون والمحامين ستمثل قاعدة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف بكري في تصريح لمصراوي، أنه "وبعد 10 أيام من الآن سوف نستطيع إنجاز مشروع القانون، على أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية سبتمبر المقبل، كي يتسنى عرضه بعد ذلك في أول جلسات البرلمان في دور انعقاده الثالث".

وأكد عضو مجلس النواب، مراعاة الضمانات الخاصة بالمتهم، وضمان حماية المجتمع من الجريمة والإرهاب حتى يتم تحقيق التوازن والعدالة والناجزة والسريعة لكافة الفئات الاجتماعية.

وبدأت اليوم الأربعاء، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مناقشاتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وفد من نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين لسماع آرائهم حول نصوص التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.

وأصدر مجلس النواب، في وقت سابق، بعض التعديلات القانونية لمواجهة الإرهاب، ومنها: "قانون الكيانات الإرهابية وقانون الطوارئ، وتقدم نحو 8 مشروعات قوانين من أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية".