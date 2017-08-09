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نائب وزير الأوقاف للحجاج: ادعوا للجيش والشرطة بإخلاص

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الأوقاف للحجاج: ادعوا للجيش والشرطة بإخلاص

04:30 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

نائب وزير الأوقاف للحجاج: ادعوا للجيش والشرطة بإخلاص

الشيخ جابر طايع

كتب- طه عبيد:

أكد الشيخ جابر طايع، نائب وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت 70 داعية من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لهم لرفع الكفاءة الفنية والخبرة والإجابة على كل تساؤلات الحجاج والتيسير عليهم.

وأضاف طايع خلال حفل توديع الحجاج بمطار القاهرة اليوم الأربعاء: "طالبنا من الأئمة التواجد بالزي الأزهري المعروف داخل الفنادق وخارجها حتى تكون رسالة للعالم أجمع".

وأوضح: "نطلب من الحجاج الدعاء لمصر ولشعب وقيادة مصر وحكومة مصر بالأمن والآمان والنجاح، والدعوة للجيش والشرطة، وأن يكون الدعاء بإخلاص".

وانتهى: "نسأل الله أن يكون هذا الحج خير الجميع ونحن نودع الحجاج".

وتبدأ شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لنقل 63 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتبدأ بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا.

 

ومن المقرر أن تُسيّر الشركة غدا الخميس 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة ، لنقل 1400 من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا ، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى السبت المقبل بنقل 750 من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة.

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