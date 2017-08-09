خلال توديع الحجاج.. وزير الطيران: نسقنا مع السلطات السعودية للخروج بموسم حج ناجح

كتب- طه عبيد:

أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والشركات التابعة لها، وكل الجهات بالمطارات والإدارات المختلفة للتنسيق، وإخراج موسم حج ناجح لهذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة كل إمكانيات مصر للطيران، وكذلك المطارات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سواء في موسم السفر أو العودة.

وقال فتحي: "سيتم الدفع بمجموعات عمل مختلفة من العاملين بمصر للطيران في موسم العودة لإنهاء إجراءات الحجاج من المطارات السعودية"، مؤكدًا أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والتي تستقبل ملايين الحجاج للخروج بموسم حج ناجح.

وهنأ اللواء عمرو لطفي، رئيس البعثة التنفيذي، كل الحجاج، مطمئنًا إياهم بالإعداد الجيد في المدينة المنورة ومكة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات النقل ذات التاريخ الكبير لنقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة.

وأكد لطفي، أنهم سوف يتواجدون في كل الأماكن لراحة الحجاج، وسوف يكون هناك بعثة طبية ودينية كبير يتم توزيعها داخل الفنادق لرعاية الحجاج، بالإضافة إلى توزيع الوجبات على الجميع في الأماكن المقدسة، والتأكد من تفريج الحجاج إلى أماكن الشعائر.