أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خلال توديع الحجاج.. وزير الطيران: نسقنا مع السلطات السعودية للخروج بموسم حج ناجح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خلال توديع الحجاج.. وزير الطيران: نسقنا مع السلطات للخروج بموسم حج ناجح

04:20 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

خلال توديع الحجاج.. وزير الطيران: نسقنا مع السلطات السعودية للخروج بموسم حج ناجح

توديع حجاج القرعة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والشركات التابعة لها، وكل الجهات بالمطارات والإدارات المختلفة للتنسيق، وإخراج موسم حج ناجح لهذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة كل إمكانيات للطيران، وكذلك المطارات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سواء في موسم السفر أو العودة.

وقال فتحي: "سيتم الدفع بمجموعات عمل مختلفة من العاملين بمصر للطيران في موسم العودة لإنهاء إجراءات الحجاج من المطارات السعودية"، مؤكدًا أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والتي تستقبل ملايين الحجاج للخروج بموسم حج ناجح.

وهنأ اللواء عمرو لطفي، رئيس البعثة التنفيذي، كل الحجاج، مطمئنًا إياهم بالإعداد الجيد في المدينة المنورة ومكة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات النقل ذات التاريخ الكبير لنقل الحجاج إلى الأماكن المقدسة.

وأكد لطفي، أنهم سوف يتواجدون في كل الأماكن لراحة الحجاج، وسوف يكون هناك بعثة طبية ودينية كبير يتم توزيعها داخل الفنادق لرعاية الحجاج، بالإضافة إلى توزيع الوجبات على الجميع في الأماكن المقدسة، والتأكد من تفريج الحجاج إلى أماكن الشعائر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الطيران يصل مطار القاهرة لتوديع الحجاج

    أخبار

  • وعاظ الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجاج بمطار القاهرة

    أخبار

  • بالصور- الحجاج يتوافدون على مطار القاهرة.. "يا رايحين للنبي الغالي"

    أخبار

  • "النيل للطيران": 32% نسبة نمو الشركة خلال 6 سنوات

    أخبار

إعلان

331177d527.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم