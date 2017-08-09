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وزير الإسكان: رئاسة بعثة الحج شرف كبير

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: رئاسة بعثة الحج شرف كبير

04:16 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وزير الإسكان: رئاسة بعثة الحج شرف كبير

مدبولي خلال توديع أول أفواج حجاج القرعة

كتب- طه عبيد:

أكد المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أنه توليه رئاسة بعثة الحج يعد شرفًا كبيرًا، مقدمًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح على ثقته واهتمامه بشئون الحجاج ودعمه للبعثة.

وهنأ مدبولي، خلال توديع أول أفواج حجاج القرعة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الحجاج المصريين، مضيفًا: "لدينا 78 ألف حاج مصري، مسجلين في سجلات البعثات هذا العام، والدولة بكل مؤسساتها حريصة على الحجاج وآداء المناسك، والتيسير عليهم".

وقال إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عقد أكثر من اجتماع مع كل الوزارات التي تشارك في موسم الحج، وأكد على ضرورة مراعاة الحجاج والتيسير عليهم، والتأكد من سلامتهم ومراعاة التفويج إلى مناطق الشعائر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن البعثة الرسمية موجودة لخدمة الحجاج، وتحقيق سُبل الراحة على الجميع، والتأكد من أداء الشعائر وحل أي مشاكل للحجاج المصريين.

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