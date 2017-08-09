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الزراعة تطرح 49 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى.. والحجز الأحد

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الزراعة تطرح 49 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى.. والحجز الأحد

04:11 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الزراعة تطرح 49 ألف رأس ماشية استعدادًا لعيد الأضحى.. والحجز الأحد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح 49 ألف و446 رأس من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، البلدي من إنتاج الوزارة بالمحافظات المختلفة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم طرح 261 رأس من عجول الجاموس البلدية بسعر 50 جنيه للكيلو قائم، و26 ألف و799 رأس من عجول البقري البلدية بسعر 55 جنيه للكيلو قائم، و7747 رأس من الأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو قائم.

وأكدت الوزارة، أن حجز الأضاحي سيبدأ الأحد المقبل من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب، والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والمتابعة، على كافة منافذ البيع، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وللمواطنين وليس للتجار.

وقرر وزير الزراعة، إلغاء كافة الراحات والإجازات للأطباء البيطريين والعاملين في مزارع الإنتاج الحيواني، من أجل تشديد وتكثيف عمليات الرقابة على كافة أسواق بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة، والفنادق والمطاعم والنوادي، والأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم وضبط أية مخالفات في عمليات التداول.

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