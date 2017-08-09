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الصين: 19 قتيلا و247 مصابا في زلزال سيتشوان

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مصراوي Masrawy

الصين: 19 قتيلا و247 مصابا في زلزال سيتشوان

04:13 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الصين: 19 قتيلا و247 مصابا في زلزال سيتشوان

زلزال سيتشوان

بكين (أ ش أ)
أعلنت المحلية فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين عن العثور على جثث جديدة لضحايا الزلزال القوى الذى ضرب المنطقة مساء امس ليبلغ عدد القتلى حتى الآن 19 شخصا.

وذكرت وسائل الاعلام الحكومية أن ثمانية سائحين كانوا من ضمن من لقوا مصرعهم فى الزلزال الذي بلغت قوته سبعة درجات على مقياس ريختر وكان مركزه فى محافظة جيوتشايقو.

وأفادت السلطات ان عدد المصابين فى الزلزال ارتفع الى 247 شخصا وان كان معظمهم وصفت اصاباتهم بأنها ليست خطيرة.

وذكرت حكومة سيتشوان انه تم اجلاء 30 الف سائح من منطقة الزلزال وان العشرات من السياح موجودون الان فى مطار جيوتشايقو فى انتظار الرحلات المغادرة من هناك.

وقال التلفزيون الرسمي الصيني ان الكهرباء قد عادت الى حد كبير في المناطق المتضررة وان الجيش ارسل بعض القوات للمساعدة في جهود الاغاثة.

من جانب آخر ، أعلنت السلطات في سيتشوان ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم في الانهيار الأرضي الذي كانت تسببت فيه الأمطار الغزيرة في قرية في ولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يي بالمقاطعة أمس الى 25 شخصا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات المحلية أن الانهيار الذي وقع في حوالي الساعة السادسة من صباح امس بالتوقيت المحلى ادى الى انهيار 71 منزلا كما الحق الضرر بعدد من الطرق والجسور في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha

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