ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 75 سيارة بحمولة 3674 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107081 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44901 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 11640 طن يوريا و3000 طن مولاس وإعادة تصدير 2200 طن ذرة.