28 دولة تؤكد مشاركتها في مونديال الخماسي الحديث بمصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت 28 دولة مشاركتهـا ببطولة العالـم للكبـار، التـي ستقـام بمدينـة 6 أكتـوبـر خـلال الفتــرة مـن 21 – 28 أغسـطس المقبل، علـى ملاعـب نـادى بيـجاسـوس دريـم لانـد، بعـد أن أغلـق الاتحـاد الدولـي للخماسـى الحديـث موقـع التسجيـل يـوم 1 أغسـطس الماضـي.

وجاءت الـ28 دولة كالآتي: الأرجنتيـن وبيـلاروسـيا وبلغـاريـا وكنـدا وشيلـي والصيـن وكـوبـا والتشـيك وفنـلنـدا وفرنسـا وألمـانيـا وإنجلتـرا وجـواتيمـالا والمجــر وأمريكـا وإيطـاليـا وأيرلنـدا واليـابــان وكازخسـتان وكـوريـا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبولنـدا وروسـيا وجنـوب إفريقيـا وأوكرانيـا وتركيـا، إضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة بعـدد 93 لاعـبًا و73 لاعبـة و159 إداريًا ومـدربًا.

ويشارك المنتخـب المصـري بـ4 لاعـبين، و4 لاعبات في البطـولة، وسـوف يقيـم الاتحـاد المصـري للخماسـي الحديـث مؤتمـرًا صحفـيـًا للإعـلان عـن البطـولـة، وذلك يـوم الاثنيـن 21 أغسـطس المقبل.

وطلـب منتخبـا كوريـا وجنـوب إفريقيـا عمـل معسكـر مع المنتخـب القومـي، حيـث يصـلان القاهـرة يـوم 16 المقبـل للانضمـام إلـى المعسكـر والتـدريـب علـى أماكـن إقامـة البطـولة.

شاهد أيضا

من جانبه أكـد وفــد الاتحـاد الدولـى للخماسـى الحديـث، أنـه سـوف يصـل القاهـرة لحضـور فاعليـات بطـولة العالـم للكبـار ببعثـة مكـونـة من 31 فــردًا، علـى رأسهـم كلاوس شـورمـان رئيـس الاتحـاد الدولـى وشاينـى فانـج سكرتيـر عـام الاتحـاد الدولـى، إضـافـة إلـى رئيـس لجنـة المنشطـات ورئيـس اللجنـة الفنيـة ورئيـس لجنـة التسـويـق ورئيـس لجنـة الإعـلام.

وكانت قـد اسـتقرت اللجنـة الفنيـة للبطـولة علـى الجـدول الزمنـي للبطـولـة ليكـون كالتـالـي، يـوم الإثنيـن 21 أغسطـس، حفـل الافتتـاح والمؤتمـر الفنـي للبطـولة، الثـلاثـاء 22 أغسـطس تتابـع الفـرق رجـال، الأربعـاء 23 أغسطـس تتـابـع الفـرق سـيدات، الخميـس 24 أغسطـس الدور قبـل النهـائـي رجـال، الجمعـة 25 أغسطـس الدور قبـل النهـائـي سـيدات، السـبت 26 أغسطـس الدور النهـائـي رجـال، الأحـد 27 أغسطـس الدور النهـائـي سـيدات، وتنتهـي فـاعليـات البطـولة يـوم الإثنيـن 28 أغسـطس بمسـابقـة الزوجـي المختلـط.

يذكـر أن اللجنـة العليـا المنظمـة برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان رئيـس الاتحـاد، قـد اجتمعـت باللجنـة المنظمـة للبطـولـة والكابتـن عـوض سـامـي مديـر البطـولـة للوصـول لآخـر المسـتجدات لتجهيـز ملاعـب البطـولة بنـادى بيجـاسـوس دريـم لانـد، حيـث سـتقام عليـه مسـابقـات السـباحـة والفروسـية والكومبـاينـد (الرمايـة والجـري)، بينمـا ستقـام مسـابقـة سـلاح المبـارزة بصـالة مبـارك بمدينـة 6 أكتـوبـر.