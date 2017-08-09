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وزير الرياضة يدعم 152 ناديًا بـ8.8 مليون جنيه (مستندات)

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وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على دعم 153 ناديًا في 10 محافظات بمبلغ 8.8 مليون جنيه.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية للعام المالي 2017/2018 والمساهمة في تكاليف مشاركة تلك الأندية في أنشطة الاتحادات الرياضية.

يذكر أن المحافظات الـ10 هي: الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والوادي الجديد وبني سويف، وجنوب سيناء والمنيا وقنا والبحر الأحمر وشمال سيناء.

يشار إلى أن خالد عبد العزيز، قال إن وزارته لديها حق التدخل في شؤون مجالس إدارات الأندية والاتحادات، في حالة وجود أى مخالفات باللائحة المالية. (طالع التفاصيل)

وكان قد كرم وزير الشباب والرياضة، السباحة المصرية فريدة عثمان، وذلك بعد تتويجها ببرونزية سباق 50 م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية، والتي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست، كما قرر إطلاق اسمها على مجمع السباحة بمركز شباب الجزيرة، إضافة إلى تقدير مالى قيمته 250 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

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