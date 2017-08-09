أحمد مرتضى: نسعى لتصحيح المسار.. كل الخيارات للمدرب متاحة

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أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أن الإدارة تعيد تقييم الأمور طوال الموسم المنصرم، وذلك لتصحيح الأخطاء وإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

وقال منصور، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نعم هناك أخطاء ونسعى لتصحيحها ونناقش كل الأمور بما فيها مصير الجهاز الفني»، مضيفًا: «عندما نصل لقرار بشأن المدير الفني سنعلنه وجميع الخيارات متاحة أمامنا».

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يذكر أن الزمالك ودع بطولة دوري الأبطال من دور المجموعات، واحتل المركز الثالث بجدول الدوري، كما ودع بطولة الكأس من الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى فشل الألعاب الجماعية الأخرى في حصد أي ألقاب.