الإمارات تنفي فتح المجال الجوي أمام طائرات قطر

دبي - (د ب أ):

نفت الإمارات، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر.

وقال مدير عام هيئة الطيران المدني بالإمارات سيف السويدي، للصحفيين اليوم الإربعاء ، إن "الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي فتح المجال الجوي السيادي للدولة أمام عبور الطائرات المسجلة في قطر".

وأوضح "ما تم السماح به هو استخدام الطائرات المسجلة في قطر للأجواء التي تقع فوق المياه الدولية و تديرها دولة الإمارات".

وكانت الإمارات قد أعلنت في شهر يونيو الماضي قطع العلاقات مع قطر، ومنع الطائرات القطرية أو المسجلة في قطر من عبور أجواءها، "لدعم قطر للإرهاب والتطرف".