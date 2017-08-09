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هل للقطط علاقة بعقم النساء؟ .. طبيب نساء يوضح

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مصراوي Masrawy

هل للقطط علاقة بعقم النساء؟ .. طبيب نساء يوضح

04:02 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

هل للقطط علاقة بعقم النساء؟ .. طبيب نساء يوضح

هل للقطط علاقة بعقم النساء؟ .. طبيب نساء يوضح

كتبت- هاجر حاتم:

ارتبط كثيرًا لدى البعض وجود علاقة بين تربية القطط بشكل عام، والعقم لدى النساء، أو صعوبة حملهن، فهل هذا الارتباط حقيقي؟.

أوضح الدكتور أحمد خيري مقلد أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب عين شمس لـ "مصراوي"، أن القطط لا تسبب العقم لدى النساء، ولكنها قد تتسبب في تشوهات الأجنة، بسبب مادة "التوكسويلاسموز" التي تتواجد في براز القطط.

وأكد "خيري" أن هذه المادة تتواجد فقط في حالة عدم تناول القطط التطعيمات اللازمة، بالإضافة إلى تناولها اللحوم النيئة، وقلة الاهتمام عند تنظيف المكان الذي تقوم فيه القطط بقضاء حاجتهم.

وأشار "خيري" إلى أن مادة "التوكسويلاسموز" تتسبب في عمل تشوهات للأجنة مثل الإصابة بالعمى، وبعض المشاكل بالمخ.

ونصح "خيري" النساء بعمل تحليل دم يدعى "إي إم جي" وهي مادة إذا ارتفعت نسبتها في الجسم، تدل على احتمال وجود تشوهات للجنين أثناء الحمل، وفي هذه الحالة يتم أخذ مضادات حيوية لمدة 3 أسابيع، حتى تمر فترة الحمل بسلام.

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مصراوي Masrawy

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