محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
04:02 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
كتب- أحمد علي:
طالب عادل أبو الشباب، عضو اللجنة الفرعية لمحامين مصر بمحافظة سوهاج، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية التي من شأنها العمل على تنفيذ الأحكام بدلا من وجود آلاف الأحكام التي لا تنفذ.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للاستماع لآراء المحامين حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد أبو الشباب ضرورة أن ينص القانون الجديد على الشرطة القضائية.
وبشأن علانية الجلسات، قال أبو الشباب: "المحاكم أصبحت تعقد في غرف المداولة وهذا أمر مثير للدهشة ويفقد علانية المحاكمات، بالإضافة إلى عقد المحاكم خارج دوائرها بل وصل الأمر لعقدها داخل السجون، وهذا أمر لابد أن يتغلب عليه".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أبو شقة: نحن أمام ثورة تشريعية حقيقة.. ونرفض ترقيع قانون الإجراءات
-
أبو شقة يمهل "المحامين" شهرًا لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
-
"القومي لحقوق الإنسان" ينتظر التشكيل.. وجدل حقوقي حول القانون
-
"تشريعية البرلمان" تبدأ جلسات استماع للمحامين حول تعديلات "الإجراءات
إعلان
إعلان