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محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

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مصراوي Masrawy

محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

04:02 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب- أحمد علي:

طالب عادل أبو الشباب، عضو اللجنة الفرعية لمحامين بمحافظة سوهاج، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية التي من شأنها العمل على تنفيذ الأحكام بدلا من وجود آلاف الأحكام التي لا تنفذ.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للاستماع لآراء المحامين حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد أبو الشباب ضرورة أن ينص القانون الجديد على الشرطة القضائية.

وبشأن علانية الجلسات، قال أبو الشباب: "المحاكم أصبحت تعقد في غرف المداولة وهذا أمر مثير للدهشة ويفقد علانية المحاكمات، بالإضافة إلى عقد المحاكم خارج دوائرها بل وصل الأمر لعقدها داخل السجون، وهذا أمر لابد أن يتغلب عليه".

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