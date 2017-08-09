بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث الجديدة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، بنطاق المحافظة.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمد سعيد مرسي، رئيسًا لمباحث مركز بنها، والمقدم محمد الشاذلي رئيسًا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرواد أحمد عبدالمنعم رئيسًا لمباحث قسم بنها، ومحمد عشماوي رئيسًا لمباحث قها، ومحمد عبدالله السايح رئيسًا لمباحث شبين، وطارق عادل رئيسًا لمباحث العبور، ومحمد فتحي رئيسًا لمباحث مركز القناطر الخيرية، وأحمد سامي رئيسًا لمباحث طوخ، وإسماعيل خطاب رئيسًا لمباحث كفرشكر.