أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث الجديدة

04:03 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث الجديدة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة رؤساء مباحث الأقسام والمراكز، بنطاق المحافظة.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمد سعيد مرسي، رئيسًا لمباحث مركز بنها، والمقدم محمد الشاذلي رئيسًا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرواد أحمد عبدالمنعم رئيسًا لمباحث قسم بنها، ومحمد عشماوي رئيسًا لمباحث قها، ومحمد عبدالله السايح رئيسًا لمباحث شبين، وطارق عادل رئيسًا لمباحث العبور، ومحمد فتحي رئيسًا لمباحث مركز القناطر الخيرية، وأحمد سامي رئيسًا لمباحث طوخ، وإسماعيل خطاب رئيسًا لمباحث كفرشكر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع عامل وإصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

    أخبار

  • بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط الشرطة في أسوان

    أخبار

  • القتل عقاب طفل شاهد والدته في أحضان عشيقها بشبرا الخيمة

    أخبار

  • سقوط سيارة نقل محملة بـ"الزلط" في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

    أخبار

إعلان

b4d4d99c5f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا