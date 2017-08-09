غادة صقر .. نائبة دعمت الإخوان والإرهاب ووصفت الإعلام بـ«العار»

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- اصطنعت مشهد القمامة والتقطت صورا لها إلى جواره لتصفية حسابات مع المحافظ

"ابتزاز سياسي وسعي دائم لاكتساب بطولة زائفة من أجل الشو".. اتهامات لاحقت النائبة غادة صقر، بعد نشر صور لها بالقرب من مقلب قمامة في مدينة «رأس البر» وطالبت بإقالة محافظ دمياط.

المفاجأة جاءت بانتشار مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المحلات المجاورة لمقلب القمامة التى صورت النائبة نفسها إلى جواره، وهي "تقلب" أحد صناديق القمامة على الأرض لتصطنع منظرا سيئا من القمامة والإهمال وتلتقط إلى جواره صورة، تستند إليها فى المطالبة بإقالة المحافظ.

لم تكن الاتهامات التي أطلقت على هالة صقر هي الأولى من نوعها، لكنها نائبة وجهت لها العديد من الاتهامات، كان أبرزها الانتماء للإخوان ودعم المعزول محمد مرسي.

تلك التهمة التي لاحقت النائبة غادة صقر، عضوة مجلس النواب، حيث سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2015، منشورات للنائبة نشرتها على "فيسبوك" تدافع فيها عن جماعة الإخوان المسلمين ومرسي وجماعة "حازمون"، التي كان يترأسها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق للرئاسة، وردت "صقر" حينها على هذه الاتهامات قائلة إن هذه الصور "فوتوشوب" وغير صحيحة.

وقبل تلك الواقعة، وتحديدا فى 26 نوفمبر 2012 كتبت النائبة غادة صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ghada sakr، التى أغلقتها فى وقت لاحق وأنشأت صفحة أخرى جديدة، "تأجيل مليونية تأييد الرئيس التى كانت مقررة غدا أمام جامعة القاهرة"، وفى 30 من الشهر نفسه كتبت "الشيخ محمد حسان على استعداد أن نحشد العشرات".

فى 15 ديسمبر 2012، كتبت غادة صقر "بأيدينا.. الحملة التطوعية لدعم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية"، ثم كتبت فى وقت لاحق "الإخوان المسلمون دعوة ربانية عالمية"، ثم كتبت أيضًا "حشد كنسى هائل من الراهبات والمقيمين بالأديرة أمام مدرسة الرشيد القومية شرقى القاهرة".

فى 21 من شهر ديسمبر 2012 كتبت "إسلامية إسلامية.. أنا عايزة اللى بيقولوا لا للدستور ياخدوا نظرة على الثوار الموجودين عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومعاهم البلطجية"، وفى 24 ديسمبر كتبت "تمنياتى للجماعة وللحزب بمزيد من الوجود والانتشار والانطلاقة"، فى إشارة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية.

في مارس الماضي تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد غادة صقر، يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفع الحصانة البرلمانية عنها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، لوقوفها فى صف المعتدين على الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات، واستغلال النفوذ والحصانة والربح، وتأييدها لجماعة الإخوان.

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ذكر البلاغ الذى حمل رقم 1733 عرائض للنائب العام، أن غادة صقر أيدت الإرهابيين عبر صفحتها على "فيسبوك" ووصفت ثوار يناير بـالبلطجية واستغلت الحصانة البرلمانية لمحاربة جامعة دمياط من أجل مصلحتها الشخصية وطلبت الإشراف على المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامى وأنها تستغل علاقاتها للنقل من كلية التربية النوعية لقسم الإعلام بـ"الآداب" وأنها تقف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين على "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة وتقدمت ببلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعا فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة.

وأضاف البلاغ أن النائبة المبلغ ضدها رفعت شعار رابعة العدوية من قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون ومن ثبت عداؤهم للدولة المصرية واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، وأيدت المتخابر محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول على امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل على فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنوية اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، من أجل الموافقة على نقلها من قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.

يبدو أن النائبة غادة صقر تعشق دائما الدخول في معارك زائفة من أجل الشو، حتى ولو كان هذا الشو على حساب مهنتها، فرغم كونها أستاذة إعلام سياسي بجامعة دمياط وسبق أن تولت منصب أمين سر لجنة الإعلام، فإنها فاجأت الجميع بدعوتها لمقاطعة الصحف والإعلام تضامنًا مع وزارة الداخلية، على خلفية أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، ونشرت وقتها فى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة تتصدرها عبارة تقول "حملة مقاطعة صحف وإعلام العار من 7/5 إلى 14/ 5/2016".

في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، كان لغادة موقف ذو مخز، حيث انحازت لرؤية وزارة الداخلية، ولم تلتفت إلى مذكرات النقابة، أو تتضامن ولو معنويا مع أبناء مهنتها، حيث اتهمت النقابة بتصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وطالبت بعدم تصعيد الأمور ووضعها في نصابها الحقيقي، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة -بحسب قولها.

ولفتت غادة وقتها، إلى أن هناك موضوعات أخرى ذات أهمية يجب التركيز فيها مثل قانون الإعلاميين والإذاعة والتليفزيون والقانون الموحد للصحافة والإعلام، قائلة: "ممكن نقول اقتحام والعناوين الرنانة دي لو كانوا دخلوا فتشوا في النقابة، لكن قوات الأمن قامت بتنفيذ أمر ضبط وإحضار".

وتظل معركة "صقر" مع وكيل لجنة الصناعة محمد الزيني الأبرز تحت قبة البرلمان، رغم رفض اللجنة التشريعية طلب الأخير رفع الحصانة عنها، لعدم استيفاء الأوراق.

وكان النائب محمد الزيني، قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائبة، بعد تقدمه ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالسب والقذف، بسبب ما سماه ادعاءات النائبة الكاذبة ضده، وأنها تقدمت بشكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة لدى جميع الجهات الرقابية بالدولة، بغرض زعزعة الثقة التى يحوزها رئيس الغرفة التجارية والمؤسسة التى يرأسها.

وأكدت غادة صقر، عضوة مجلس النواب أمام اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة أقيم ضدها كيديا وبهدف منعها من مزاولة دورها الرقابى ومنعها من أداء الأمانة الموكولة إليها في جموع المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط، لافتة إلى أن ما يحدث تجاهها هو حملة ممنهجة من النائب محمد الزينى، مقدم الطلب، مستخدما صفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط، وكذلك رئيس جامعة دمياط.

وأكدت أنه ثبت للجنة التشريعية من تقارير الصحف الكيدية والاستهداف الواضح ضدها لممارسة دورها الرقابى بشفافية واكتشافها فسادا ماليا.