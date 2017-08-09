أسرة بلا مأوى في شوارع كفر الشيخ منذ شهرين ونصف (صور)

التحرير

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"صاحب البيت منه لله طردنا وقعدنا في الشارع"، بهذه الجملة المليئة بالحسرة والعجز، بدأ عم محمد يسرد قصة مكوثه هو وعائلته على جانب أحد الطرق بمدينة بيلا بكفر الشيخ، لأكثر من شهرين ونصف، دون أن يساعدهم أحد.

بداية يقول عم محمد: "كنت أمكث أنا وأسرتي المكونة من زوجتي وابني وبنتي في أحد منازل قرية "كفر العجمي" التابعة لمركز بيلا، منذ أكثر من 10 سنوات، في منزل أحد أهالي القرية الذي كان تم إنشاؤه في أحد الأراضي الزراعية".

وتابع عم محمد لـ"التحرير"، قائلا: "صاحب البيت كان مخليني فيه عشان كان خايف من الإزالة لأنه مبني على أرض زراعية، وحينما تأكد أن بيته لن يزال قام بطردي منه، وأنا عاجز لا أقوى على العمل حتى أحصل على شقة بالإيجار لأسرتي، فلم أجد لي مأوى سوى الشارع الذي أمكث فيه أكثر من شهرين، وأهل الخير بيعطفوا علينا بالطعام".

وأشار عم محمد إلى أنه ذهب إلى الوحدة المحلية التابعة لمدينة بيلا لطلب شقة سكنية، يقيم بها هو وأسرته، قالوا لي "قدم طلب وهنرد عليك" ولم يرد أحد حتى الآن.