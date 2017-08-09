أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد تأخر لجنة المعاينات.. شركات السياحة تفشل في حجز فنادق الحجاج بمكة

Google+ Print
بعد تأخر لجنة المعاينات.. شركات السياحة تفشل في حجز فنادق الحجاج بمكة بعد تأخر لجنة المعاينات.. شركات السياحة تفشل في حجز فنادق الحجاج بمكة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق خلال الساعات القليلة الماضية، فقبل أيام معدودة من بدء سفر أول أفواج الحج السياحي "بري" إلى الأراضي المقدسة، عجزت شركات السياحة المصرية عن إيجاد السكن المناسب لحجاجها، معلنة أن تأخر بعثة المعاينات التابعة لوزارة السياحة، في الوصول للسعودية وإتمام مهام عملها، أدى لتأخر البعثات المصرية عن إيجاد أماكن شاغرة في الفنادق التي تتسق مع ضوابط الحج التي وضعتها وزارة السياحة، علاوة على ارتفاع ما تبقى منها.

باسل رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، أكد أن موسم الحج الحالي يعد أصعب المواسم التي عمل بها على مدر سنوات، موضحًا أن تأخر وزارة السياحة في إنهاء إجراءات الحج بداية من إصدار الضوابط والقرعة، ونهاية بإرسال بعثات معاينات السكن والخدمات والبعثة الرسمية لتوثيق العقود، تسبب في تعطيل مئات الشركات عن إنهاء أعمالها وأهمها حجز السكن، ولفت إلى أن الشركات لم يكن بوسعها حجز الفنادق في وقت مبكر بعدما تأخرت الوزارة في الإعلان عن أسعار الحج، إضافة لتغير سعر صرف العملة بشكل يومي.

وقال السيسي، إن المملكة العربية أعدت إصدار نحو 600 ألف تأشيرة كانت قد أوقفتها إبان توسعات الحرم، ما ضاعف من الأعداد وهو ما لم تتنبه له وزارة السياحة في ، مشيرا إلى أن البعثات الآخرى من باقي الدول الإسلامية حجزت نحو 95% من الفنادق والغرف المطابقة للمواصفات، والقريبة من الحرم المكي، فيما ارتفعت أسعار باقي الغرف ليصل سعر السرير إلى نحو 5000 ريال سعودي، ويسكن الغرفة وفقا للضوابط من 3 إلى 4 حجاج.

شاهد أيضا

وأشاد بلجنة المعاينات المشتركة من الوزارة والغرفة، والتي تطبق الضوابط بصرامة شديدة وتحرص على توفير كافة الاشتراطات وسبل الراحة للحجاج في مسكنهم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، غير أن الشركات تبحث عن حلول توافقية حتى يمر الموسم بسلام، خاصة وأن أول الأفواج سوف تسافر إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل.

939

أما إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، فقد أكدت في تصريحات خاصة، أن الغرفة والوزارة تعملان بجهد لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية ومؤسسة الطوافة، مشيرة إلى الأزمة تتفاقم في المدينة المنورة حيث لها طاقة استعابية لا يمكنها تسكين كافة الأعداد الوافدة، خاصة وأن قرار المملكة بعودة النسبة المقتطعة وقت التوسعات زادت من الحركة الوافدة بنسبة 20%، ما لا يتلائم مع الطاقة القصوى حاليا، فيما يتحسن الوضع يوما بعد الآخر في مكة المكرمة، وذلك بعد فتح مسافة السكن إلى 3000 آلاف متر بدلا من 2500 متر، مع إلزام الفنادق بتوفير شاتل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم.

كانت وزارة السياحة، وافقت على تغيير بعض برامج الحج الاقتصادي -طيران- إقامة موسم كامل بمكة، لعدم وجود أماكن شاغرة في فنادق -الـ3 نجوم بالقرب من الحرم- تتوافق مع ضوابط الحج السياحي، وتم تعديل بعض برامج الاقتصادي إلى برامج تحسين سكن 5 نجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق