بعد تأخر لجنة المعاينات.. شركات السياحة تفشل في حجز فنادق الحجاج بمكة

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أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق خلال الساعات القليلة الماضية، فقبل أيام معدودة من بدء سفر أول أفواج الحج السياحي "بري" إلى الأراضي المقدسة، عجزت شركات السياحة المصرية عن إيجاد السكن المناسب لحجاجها، معلنة أن تأخر بعثة المعاينات التابعة لوزارة السياحة، في الوصول للسعودية وإتمام مهام عملها، أدى لتأخر البعثات المصرية عن إيجاد أماكن شاغرة في الفنادق التي تتسق مع ضوابط الحج التي وضعتها وزارة السياحة، علاوة على ارتفاع أسعار ما تبقى منها.

باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، أكد أن موسم الحج الحالي يعد أصعب المواسم التي عمل بها على مدر سنوات، موضحًا أن تأخر وزارة السياحة في إنهاء إجراءات الحج بداية من إصدار الضوابط والقرعة، ونهاية بإرسال بعثات معاينات السكن والخدمات والبعثة الرسمية لتوثيق العقود، تسبب في تعطيل مئات الشركات عن إنهاء أعمالها وأهمها حجز السكن، ولفت إلى أن الشركات لم يكن بوسعها حجز الفنادق في وقت مبكر بعدما تأخرت الوزارة في الإعلان عن أسعار الحج، إضافة لتغير سعر صرف العملة بشكل يومي.

وقال السيسي، إن المملكة العربية السعودية أعدت إصدار نحو 600 ألف تأشيرة كانت قد أوقفتها إبان توسعات الحرم، ما ضاعف من الأعداد وهو ما لم تتنبه له وزارة السياحة في مصر، مشيرا إلى أن البعثات الآخرى من باقي الدول الإسلامية حجزت نحو 95% من الفنادق والغرف المطابقة للمواصفات، والقريبة من الحرم المكي، فيما ارتفعت أسعار باقي الغرف ليصل سعر السرير إلى نحو 5000 ريال سعودي، ويسكن الغرفة وفقا للضوابط من 3 إلى 4 حجاج.

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وأشاد بلجنة المعاينات المشتركة من الوزارة والغرفة، والتي تطبق الضوابط بصرامة شديدة وتحرص على توفير كافة الاشتراطات وسبل الراحة للحجاج في مسكنهم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، غير أن الشركات تبحث عن حلول توافقية حتى يمر الموسم بسلام، خاصة وأن أول الأفواج سوف تسافر إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل.

أما إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، فقد أكدت في تصريحات خاصة، أن الغرفة والوزارة تعملان بجهد لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية ومؤسسة الطوافة، مشيرة إلى الأزمة تتفاقم في المدينة المنورة حيث لها طاقة استعابية لا يمكنها تسكين كافة الأعداد الوافدة، خاصة وأن قرار المملكة بعودة النسبة المقتطعة وقت التوسعات زادت من الحركة الوافدة بنسبة 20%، ما لا يتلائم مع الطاقة القصوى حاليا، فيما يتحسن الوضع يوما بعد الآخر في مكة المكرمة، وذلك بعد فتح مسافة السكن إلى 3000 آلاف متر بدلا من 2500 متر، مع إلزام الفنادق بتوفير شاتل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم.

كانت وزارة السياحة، وافقت على تغيير بعض برامج الحج الاقتصادي -طيران- إقامة موسم كامل بمكة، لعدم وجود أماكن شاغرة في فنادق -الـ3 نجوم بالقرب من الحرم- تتوافق مع ضوابط الحج السياحي، وتم تعديل بعض برامج الاقتصادي إلى برامج تحسين سكن 5 نجوم.