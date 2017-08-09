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مصرع فتاة وإصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع فتاة وإصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

03:43 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مصرع فتاة وإصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الأربعاء، في انهيار منزل قديم مكون من 4 طوابق مأهول بقرية دشلوط أسيوط

تلقت غرفة عمليات النجدة بمركز شرطة ديروط، بلاغًا من أهالى قرية دشلوط التابعة لدائرة المركز، بانهيار منزل مأهول بالسكان وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، يرافقهم مسئولوا مجلس المدينة لموقع البلاغ.

وتبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، وأسفر الانهيار عن مصرع فتاة وإصابة شخصين آخرين تصادف وجودهما بالمنزل في أثناء الانهيار، بينما خرجت باقى الأسر قبل الانهيار.

نقلت الإسعاف الجثة للتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديروط المركزى، ونقل المصابين لتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

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