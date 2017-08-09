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رئيس مجلس النواب: "دستور 2014" يحتاج إلى إعادة النظر فيه..صور

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب: "دستور 2014" يحتاج إلى إعادة النظر فيه..صور

03:34 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014 توافقي، وضع في ظروف صعبة، وكان لابد أن يخرج بمنتج يرضي جميع الأطراف.

وأضاف "عبد العال" في تصريحات على هامش ترأسه مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، أن الناحية الفقهية تؤكد أن أي دستور يُنتج لابد أن يعاد النظر فيه وتعدّل نصوصه.

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