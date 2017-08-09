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إخلاء سبيل "بائع البوظة" في تسمم 112 شخصًا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل "بائع البوظة" في تسمم 112 شخصًا بالشرقية

03:29 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح منيا القمح العامة، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "بائع البوظة" المتجول بسوق قرية "الربعماية"، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد اتهامه في واقعة تسمم 112 شخصًا، من أهالي القرية، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وأصيب 112 شخصًا، بينهم أطفال، من أهالي بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز من القمح، السبت الماضي، بحالات قيء وإسهال واشتباه في وجود تسمم غذائي، إثر تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة بسوق القرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "إيمان متولي عبدالمعبود" 30 عامًا، ربة منزل، و"منى محمود سعيد" 25 عامًا، ربة منزل، و110 آخرين، بينهم 77 تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وخمسة عشر عامًا، مُصابين جميعًا بحالات قيء وإسهال "إدعاء تسمم غذائي".

وبسؤال المصابين، أشاروا إلى تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين بسوق "السبت" بناحية "الربعماية" التابعة لدائرة المركز، فيما توصلت تحريات ضباط مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبدالحليم.م.م.ع" 47 عامًا، بائع متجول، مُقيم بناحية "التلين" بدائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتصنيع مشروب "البوظة" بمسكنه وبيعه بالأسواق والشوارع للمواطنين، وجرى ضبط 4 براميل بلاستيكية فارغة، و2 ماكينة عجين، ووابور غاز شعلة واحدة، وديب فريزر به عجينة التصنيع، بمسكن المتهم، وحُرر محضر بالواقعة.

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