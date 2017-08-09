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أسرة شهيد الشرطة بالمنوفية يطالبون بالقصاص وسرعة ضبط الجناة

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مصراوي Masrawy

أسرة شهيد الشرطة بالمنوفية يطالبون بالقصاص وسرعة ضبط الجناة

03:28 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

أسرة شهيد الشرطة بالمنوفية يطالبون بالقصاص وسرعة ضبط الجناة

المنوفية - مروة فاضل:

يعيش أهالي شهيد الشرطة "فريد شوقي زين الدين" بقرية الروضة بمركز بركة السبع، بالمنوفية، حالة من الحزن، عقب استشهاده أمس الثلاثاء، أثناء مداهمة بؤرة إجرامية بقرية ميت برة بمركز قويسنا.

وقال شوقي زين الدين والد الشهيد، إنه يحتسب نجله من الشهداء، مضيفًا أن الشرطة يسقط منها كل يوم شهيد.

مشيرًا إلى أنه علم بخبر استشهاد نجله، من الجيران وعند علم والدته، فقدت وعيها على الفور.

وأضاف زيد الدين، أن نجله كان بارًا بوالديه ويتمنى كل أب في القرية أن يكون ابنه مثل الشهيد، قائلًا إن آخر كلمات للشهيد قبل وفاته: "أدعيلي ياحاج، أشوفك ع خير ولا إله إلا الله وكأنه يودعني لآخر مرة أشوفه فيها".

 

وطالب والد الشهيد بالقصاص العادل والسريع من قتلة ابنه، وتفعيل قانون الطوارئ.

 

وقال عم الشهيد ياسر عبدالهادي، إن الشهيد كان طيب الخلق ومثالًا يحتذى به في كل أفعاله وكان محبوبًا من أهل قريته، مطالبًا وزير الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون حتى لايسقط شهيد من الشرطة كل يوم.

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