​أبو شقة: نحن أمام ثورة تشريعية حقيقة.. ونرفض ترقيع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يجوز التهاون في حقوق الانسان وكفالة حريته في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى المحامين حول قانون الاجراءات الجنائية، مؤيدًا لما أشار إليه نقيب المحامين سامح عاشور في كلمته بشأن أن مشروع القانون لم يلب ما جاء بالدستور من حريات ولايجب أن يتم ترقيع للقانون.

وأضاف أبو شقة، أن ترقيع القوانين أمر خطأ خاصة وأننا نؤسس لدولة حديثة، ولابد أن نكون أمام ثورة تشريعية، ولابد من وجود ضمانات للحريات التي وضعت في الدستور، مؤكدًا أنها لم تأت عبثًا.

وتابع: "نحن أمام ثورة تشريعية حقيقة، ونرفض الترقيع أو الاستبدال وإنما نسعى لإعداد قانون جديد".