أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه باستكمال حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه باستكمال حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها

03:52 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يوجه باستكمال حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

وشدد رئيس الوزراء - خلال اجتماع الاسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم-، على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذي يشغل ترتيباً متقدماً ضمن أولويات الحكومة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شريف إسماعيل يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم

    أخبار

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشروعات الطاقة الشمسية

    أخبار

  • بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة "إسماعيل"

    أخبار

  • رئيس الوزراء: تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين لإقامة مشروعات جديدة

    أخبار

إعلان

a4566d9fc2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة