رئيس الوزراء يوجه باستكمال حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها
رئيس الوزراء يوجه باستكمال حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها
03:52 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
كتب- محمد غايات:
وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
وشدد رئيس الوزراء - خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم-، على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذي يشغل ترتيباً متقدماً ضمن أولويات الحكومة.
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