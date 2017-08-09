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الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات

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مصراوي Masrawy

توافق على مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات

03:37 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل المادة 20 من قانون العقوبات

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات؛ بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

جاء ذلك في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بني سويف، لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظة، تشمل: إقامة منطقة سكنية، وأخرى لوجستية وتجارية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب ببني سويف.

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مصراوي Masrawy

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