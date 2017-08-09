أبو شقة يمهل "المحامين" شهرًا لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه قام بدور كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة لأنها تجسد القانون حيث يعمل المحامون على أرض الواقع.

ووجه أبو شقة، التحية إلى رجال المحاماة والقضاة باعتبارهم جناح العدالة، مشيرًا إلى أن "دور المحامي فعال في تحقيق العدالة من أجل الوصول بسفينة العدالة لبر الأمان وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ورفع راية العدالة خفاقة شامخة."

جاء ذلك خلال ترحيبه بالمحامين، وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها اللجنة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة، أن المحامي يؤدى رسالته لإرشاد القاضي وتثبيت عدالته، وموقف المحامي والقاضي مكملان لبعضهم البعض في عملهم.

وأمهل أبو شقة، المحامين ٣٠ يومًا لدراسة مشروع القانون، وتقديم ملاحظاتهم بشـأنه. ​