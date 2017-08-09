وزير الطيران يصل مطار القاهرة لتوديع الحجاج

كتب- طه عبيد:

وصل شريف فتحى وزير الطيران المدني، إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، لتوديع أول أفواج الحجّاج المصريين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى المدينة المنورة فى بداية تدشين رحلات الشركة لنقل الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة .

ويشارك في احتفالية توديع أول أفواج الحجاج صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة وقيادات وزارة الطيران والوزارات المعنية بموسم الحج.

وتبدأ شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لنقل 63 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتبدأ بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا.

ومن المقرر أن تُسيّر الشركة غدا الخميس 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة ، لنقل 1400 من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا ، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى السبت المقبل بنقل 750 من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة.