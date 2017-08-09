أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الطيران يصل مطار القاهرة لتوديع الحجاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الطيران يصل مطار القاهرة لتوديع الحجاج

03:32 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وزير الطيران يصل مطار القاهرة لتوديع الحجاج

شريف فتحى وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

وصل شريف فتحى وزير الطيران المدني، إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، لتوديع أول أفواج الحجّاج المصريين على رحلة للطيران المتجهة إلى المدينة المنورة فى بداية تدشين رحلات الشركة لنقل الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة .

ويشارك في احتفالية توديع أول أفواج الحجاج صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة وقيادات وزارة الطيران والوزارات المعنية بموسم الحج.

وتبدأ شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لنقل 63 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتبدأ بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا.

ومن المقرر أن تُسيّر الشركة غدا الخميس 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة ، لنقل 1400 من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا ، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى السبت المقبل بنقل 750 من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وعاظ الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجاج بمطار القاهرة

    أخبار

  • "النيل للطيران": 32% نسبة نمو الشركة خلال 6 سنوات

    أخبار

  • مطار القاهرة ينفي منع ممدوح حمزة من السفر لألمانيا

    أخبار

  • ضبط طائرة تجسس مع راكب قادم من اليونان في مطار القاهرة

    أخبار

إعلان

a8f8560968.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم