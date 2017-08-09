أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: الترسانة النووية الأمريكية "أقوى من أي وقت مضى"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: الترسانة النووية الأمريكية "أقوى من أي وقت مضى"

03:45 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

واشنطن - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الترسانة النووية الأمريكية "أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى".

وكتب على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء أن من أولوياته "تجديد وتحديث" الردع النووي الأمريكي.

وأضاف :"نأمل ألا نضطر أبدا لاستخدام هذه القوة، ولكن لن يكون هناك أبدا وقت لا نكون فيه أقوى دولة في العالم! ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيرلسون: زعيم لا يفهم لغة الدبلوماسية

    أخبار

  • نيويورك تايمز: تهديدات كوريا الشمالية تدفع جيرانها إلى سباق تسلح

    أخبار

  • الألمانية تناشد واشنطن وبيونج يانج توخي الاعتدال

    أخبار

  • ناجازاكي تحي ذكرى إسقاط القنبلة الذرية الأمريكية

    أخبار

إعلان

72b9f7b7f9.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا