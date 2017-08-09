ترامب: الترسانة النووية الأمريكية "أقوى من أي وقت مضى"
ترامب: الترسانة النووية الأمريكية "أقوى من أي وقت مضى"
03:45 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
واشنطن - (د ب أ):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الترسانة النووية الأمريكية "أقوى بكثير وأشد من أي وقت مضى".
وكتب على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء أن من أولوياته "تجديد وتحديث" الردع النووي الأمريكي.
وأضاف :"نأمل ألا نضطر أبدا لاستخدام هذه القوة، ولكن لن يكون هناك أبدا وقت لا نكون فيه أقوى دولة في العالم! ".
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