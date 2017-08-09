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مناظرة النيابة لجثة عقيد متقاعد بمدينة نصر: قُتِل بطعنتين في الصدر

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مصراوي Masrawy

مناظرة النيابة لجثة عقيد متقاعد بمدينة نصر: قُتِل بطعنتين في الصدر

03:34 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مناظرة النيابة لجثة عقيد متقاعد بمدينة نصر: قُتِل بطعنتين في الصدر

كتب - محمود السعيد:تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة عقيد متقاعد بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.كشفت مناظرة المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، أن الجثة للمجني عليه "أحمد.ج" 58 سنة، عقيد متقاعد ويعمل مقاولا، وأن الوفاة تعود لإصابته بطعنتين نافذتين بالصدر.النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم في الواقعة.وأشارت تحقيقات النيابة إلى وجود معاملات مالية بين المجني عليه وأحد الأشخاص، واتفقوا على التسوية بينهما، لكن نشبت بينهما خلافات مالية فطعنه الأخير وألقاه أسفل منزل بعزبة الهجانة.صرَّحت النيابة بتشريح ودفن جثة المجني عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية بملابسات الحادث وأسباب الوفاة.

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