تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"فساد مواسير المياه" لجلسة 5 نوفمبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية "فساد مواسير المياه" بالقاهرة الجديدة بتهمة التربح والإضرار بالمال العام لجلسة 5 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

والمتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب.

تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشارى المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، فى استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.