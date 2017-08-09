اجتماع رباعي في فرنسا لبحث سياسة اللجوء نهاية الشهر الجاري

برلين - (د ب أ):

يعتزم رؤساء دول وحكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عقد اجتماع رباعي يوم 28 أغسطس الجاري للتشاور بشأن سياسة الهجرة واللجوء.

وقالت أولريكه ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، بالعاصمة برلين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للالتقاء سويا في فرساي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس في هذا اليوم.

وإلى جانب سياسة الهجرة، قالت ديمر إنه سيتم أيضا تناول قضايا سياسية أوروبية أخرى، لافتة إلى أن ميركل تحدثت بالفعل الأسبوع الماضي مع جينتيلوني بشأن سياسة الهجرة عبر الهاتف.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه سيتم تناول عدة أمور من بينها مكافحة أسباب الهجرة وما يسمى بشراكات الهجرة المخطط لها مع دول أفريقية وكذلك تعزيز استقرار الوضع في ليبيا التي ينطلق منها أغلب اللاجئين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقالت إن هناك أيضا مساعي للتحدث مع المواطن التي ينحدر منها أغلب اللاجئين والمهاجرين حول الطريقة التي يمكن من خلالها تحسين الفرص المستقبلية لهم في مواطنهم.

يشار إلى أن ميركل سوف تلتقي في أولى مواعديها بعد انتهاء عطلتها الصيفية بعد غد الجمعة مع فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووليام لاسى سوينج المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة في العاصمة برلين على خلفية وضع اللاجئين الحالي في إيطاليا.