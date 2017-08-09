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فيديوجرافيك: تداعيات الحرب في اليمن

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مصراوي Masrawy

فيديوجرافيك: تداعيات الحرب في اليمن

03:30 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

فيديوجرافيك: تداعيات الحرب في اليمن

تداعيات الحرب في اليمن

كتبت- رنا أسامة:

بعد مرور عام على إغلاق مطار صنعاء، توفي عدد من اليمنيين بسبب عدم تمكنهم من السفر للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، بحيث فاق ذلك عدد الذين قتلوا جراء الضربات الجوية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في صنعاء، توفي 10 آلاف يمني الآن بسبب الظروف الصحية، إذ كانوا يسعون للحصول على العلاج الطبي في الخارج. ويتجاوز هذا العدد عدد القتلى المثير للقلق والذي يقارب 9,000 شخص قتلوا بفعل الهجمات العنيفة.

قتل وجرح أكثر من 54 ألف شخص منذ تصاعد أعمال العنف في اليمن في عام 2015، وتضرّر ما يُقارب نصف مليون شخص يُشتبه بإصابتهم بالكوليرا منذ أبريل من العام نفسه، حيث يكافح النظام الصحي الهش أصلًا في اليمن لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية.

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