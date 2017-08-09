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واشنطن ترسل معدات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية

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مصراوي Masrawy

واشنطن ترسل معدات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية

03:22 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

واشنطن ترسل معدات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية

واشنطن ترسل معدات عسكرية جديدة لقوات سوريا

أنقرة (أ ش أ)
أوردت قناة (العربية الحدث) أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت 112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، في إطار التعاون في عملية طرد تنظيم "داعش" من الرقة.

وأوضحت القناة أن الشاحنات دخلت الحسكة عبر الحدود العراقية، وتوجهت نحو مناطق تمركز المكون الكردي في التحالف، مشيرة إلى أنها لم تعرف على الفور نوعية الأسلحة التي كانت تحملها تلك الشاحنات.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف ضد تنظيم "داعش" قال - في وقت سابق من الشهر الحالي - إن نحو 2000 مقاتل من التنظيم ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية، ويحاربون من أجل البقاء أمام هجوم تشنه قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.

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