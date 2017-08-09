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الصين تدعو إلى الهدوء للتعامل مع الوضع الكوري "المعقد والحساس"

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مصراوي Masrawy

الصين تدعو إلى الهدوء للتعامل مع الوضع الكوري "المعقد والحساس"

03:21 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الصينية

بكين - (د ب أ):
دعت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء، إلى الهدوء بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على خلفية البرنامج النووي لبيونجيانج.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الوضع الراهن في شبه الجزيرة (الكورية) شديد التعقيد والحساسية".

وأعربت عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف ذات الصلة بالحذر في إطلاق التصريحات "والكف عن استفزاز كل طرف للآخر، وتجنب المزيد من التصعيد في الوضع والعمل الجاد من أجل العودة إلى المسار الصحيح للحوار والمفاوضات في أسرع وقت ممكن".

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