«نور الشريف» على لسان 6 فنانات.. إحداهن: لفت نظري عيناه وأخرى: فنان جامد

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مع اقتراب ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، والذي رحل في 11 أغسطس عام 2015، خصص برنامج "أحلى النجوم" عبر قناة المحور حلقة أمس الثلاثاء لتكريمه وإحياء ذكراه باستضافة عدد من الفنانات للحكي عن ذكرياتهن معه، فكان من أبرزهن زوجته الفنانة "بوسي"، والفنانة ميرفت أمين وسوسن بدر وغيرهن.

ونستعرض فيما يلي عددا من حكايات "نور" على لسان ضيفات برنامج "أحلى النجوم"..

1- بوسي

حكت الفنانة عن علاقتها بالشريف قائلة إنها تعرفت عليه، رغم أن شكلها كان صغيرًا تشبه الطفلة، وتحدثت عن موقف حدث لها قبل أيام، وبكت وهي تقول: "من يوم أو يومين كنت قاعدة مع ولادي قولتلهم أنا كبرت بعد الطلاق لكن قبليه كنت عيلة".



وعن أول شرارة حب اندلعت بين "بوسي" و"الشريف"، قالت: "أنا رُحت اشتغلت في القاهرة والناس حلقتين، وكنت في البروفة وبعدين لقيت شاب صغير هو اللي بيجيبلي إسكريبت المسلسل، الوضع الطبيعي إن مساعد المخرج هو اللي يقدم الإسكريبت، وبعد كده ابتدينا نعمل بروفات ويكلمني، وشدني له دمه الخفيف، وبعد ما صورنا الحلقة دي باظت فاضطرينا نسجل البروفات تاني، والأقدار لعبت فيها، وفيما بعد عرفت إنه شافني مرة مع جدتي وقال دي أنا هاتجوزها"، وتابعت: "هو زي حاجة دخلت بشويش جواكي، وأنا كنت صغيرة في السن فاللي عجبني إنه دمه خفيف".





2- ميرفت أمين

وصفت الفنانة "ميرفت أمين" الراحل "نور الشريف" بالشخص العزيز جدا عليها، وأنه كان ينصحها دائمًا ويهتم بها أثناء العمل، وقالت باكية: "كان بيهتم أكتر باستمرارية الصداقة عن إنه يبقى فيه أصدقاء كتير، أنا باحس إن اللي عنده أصدقاء كتير ماعندوش أصدقاء خالص، لكن اللي بيطلع بأربعة أو خمسة دا نعمة".

3- لبلبة

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تحدثت الفنانة القديرة "لبلبة" عن الفنان الراحل: "أول حاجة لفتت نظري فيه عيناه، اللي لونهم جميل أوي، عينيه اللي فيها الصدق، عينيه الحلوة، حتى قلت لمامت حسن يوسف الله يرحمها مين الشاب الحلو دا، قالتلي دا اسمه نور الشريف وفنان جديد وهايشتغل في التليفزيون مع نور الدمرداش".



4- إلهام شاهين

قالت الفنانة "إلهام شاهين" عن الفنان الراحل: "نور الشريف قبل ما يكون زميلي نور الشريف أستاذي لإن تتلمذت عليه، وأنا هنا في المكان ده في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية كنت طالبة في السنة الأولى للمعهد، ونور الشريف كخريج لمعهد فنون مسرحية رجل أكاديمي ودارس ومثقف فكان دايمًا بيشجع الطلبة الخريجين، وكان دايمًا يبعت ياخد فنانين من تلامذة المعهد يقول دول أولى من حد مادرسش ولا تعب وييجي يمثل كده ع الجاهز".



5- سهير رمزي

الفنانة القديرة "سهير رمزي" تحدثت عن علاقتها بالفنان الراحل "نور الشريف"، قائلة: "كان من بدايته فنان أوي فنان جامد مابيعديش مشهد كده، وأنا كنت جديدة ولسه بقى بابص لشعري ولوشي وللمكياج مش للشخصية أوي، كان بيقعد يقولي إنسي الحاجات دي خالص، فكري في المشهد اللي هاتعمليه ده أهم، خشي جوا الشخصية من قاعها بلاش السطحية اللي إنت فيها"، مشيدة بمساندته الدائمة لها.

6- سوسن بدر

شاركت الفنانة الكبيرة "سوسن بدر" الفنان الراحل في فيلم "حبيبي دائمًا"، وقالت عن ذلك: "الناس ساعات تسألني هو انت تلميذته؟ هو درسلك؟ باقولهم لأ للأسف أنا مالحقتوش في المعهد، بس حسن حظي خلاه يختارني في (حبيبي دائمًا) وكنت لسه في سنة أولى معهد طالعة سنة تانية اختارني أنا ومجموعة من الطلبة والطالبات عشان نقدم أدوارا في فيلم من إنتاجه وبطولته وبطولة النجمة الكبيرة مدام بوسي وادانا كلنا أدوار مهمة ومحترمة جدا واختارنا بشكل في منتهى الاحترام من على معهد المسرح، المكان الطبيعي للممثل، وحسن حظي الأحلى إنه اختارني لدور حبيبته".

