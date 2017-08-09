رئيس هيئة الأرصاد يوضح حقيقة حدوث موجة حارة الأسبوع المقبل

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة درجة واحدة فقط لتصل إلى 37 درجة في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، نافياً أن تكون هناك موجة حارة.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، أن الطقس سيعاود الانخفاض بداية من الأسبوع المقبل، لتنخفض درجة الحرارة درجة واحدة، مشيرًا إلى أن الطقس الفترة المقبلة ثابت، ولا توجد مؤشرات لارتفاع درجات.

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا ارتفاعًا تدريجياً في درجات الحرارة ليسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 25 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 26 32

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 22 34

نخل 20 37

طابا 22 35

الطور 27 37

مرسى علم 29 39

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

رفح 22 33

كاترين 17 35

سيوة 28 40

المنيا 26 39

الفيوم 26 38

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 28 44

وسط الدلتا 27 37

أسيوط 26 40

سوهاج 28 41

الأقصر 28 44

أسوان 29 44

شلاتين 30 38

حلايب 28 36

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 43

نويبع 28 40

السلوم 23 31