أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأرصاد يوضح حقيقة حدوث موجة حارة الأسبوع المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأرصاد يوضح حقيقة حدوث موجة حارة الأسبوع المقبل

03:14 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

رئيس هيئة الأرصاد يوضح حقيقة حدوث موجة حارة الأسبوع المقبل

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة درجة واحدة فقط لتصل إلى 37 درجة في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، نافياً أن تكون هناك موجة حارة.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، أن الطقس سيعاود الانخفاض بداية من الأسبوع المقبل، لتنخفض درجة الحرارة درجة واحدة، مشيرًا إلى أن الطقس الفترة المقبلة ثابت، ولا توجد مؤشرات لارتفاع درجات.

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا ارتفاعًا تدريجياً في درجات الحرارة ليسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
الإسكندرية 24 32
مطروح 25 31
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
بلطيم 26 32
الإسماعيلية 25 36
السويس 26 37
العريش 22 34
نخل 20 37
طابا 22 35
الطور 27 37
مرسى علم 29 39
الغردقة 30 40
شرم الشيخ 31 40
رفح 22 33
كاترين 17 35
سيوة 28 40
المنيا 26 39
الفيوم 26 38
رأس سدر 26 37
أبوسمبل 28 44
وسط الدلتا 27 37
أسيوط 26 40
سوهاج 28 41
الأقصر 28 44
أسوان 29 44
شلاتين 30 38
حلايب 28 36
الوادى الجديد 28 42
قنا 27 43
نويبع 28 40
السلوم 23 31

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد: طقس الخميس "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأربعاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الاثنين "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

إعلان

372190f990.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم