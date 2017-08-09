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ضبط 15 لفافة بانجو بحوزة طالب في الأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط 15 لفافة بانجو بحوزة طالب في الأقصر

03:24 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

ضبط 15 لفافة بانجو بحوزة طالب في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة طيبة شمالي الأقصر، اليوم الأربعاء، 15 لفافة ورقية داخلها 500 جرام بانجو بحوزة طالب.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط "م.ع.ح"، 21 سنة، طالب، مقيم بالكرنك، دائرة قسم الأقصر، وبحوزته 15 لفافة ورقية داخلها كمية البانجو سالفة الذكر وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الا تجار والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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