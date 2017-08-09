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بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بمركز "أرمنت"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بمركز "أرمنت"

03:15 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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الأقصر – محمد محروس:

تفقد اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، الخدمات التأمينية بدائرة مركز أرمنت لتفعيل الخطط التأمينية ومتابعة حالة القوات.

ونبه محافظ الأقصر، على القوات بشدة اليقظة، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي والالتزام بالمهام المكلفين بها و تحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة، وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى.

وتفقد مدير أمن الأقصر السجن الملحق بمركز شرطة، واطمأن على أحوال السجناء.

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