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مصرع عامل وإصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل وإصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

03:15 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

مصرع عامل وإصابة سائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، وأصيب سائق، في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بسبب الخلاف على إصلاح ماتور كهرباء بالخصوص.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد عبدالله رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة، ووقوع ومصاب ومتوفى بناحية أبو سعدة بالخصوص.

وتبين من التحريات، ان المشاجرة حدثت بين كل من طرف أول القتيل، ويدعى "رفاعي عبدالرازق رفاعي مبروك"، عامل، مصاب بثلاث طعنات بالفخذ الأيمن، وجرح قطعي أعلى الأذن اليسرى، ونقل لمستشفى المطرية العام ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

وطرف ثان "عبدالحليم حافظ حافظ عوض"، سائق، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وجرح قطعي بالأذن اليمنى، وآخر سطحي أعلى الرأس، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين للخلاف على إصلاح موتور المياه الخاص بالعقار سكنهما، تطورت لمشاجرة، أطلق خلالها الأول عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحيازته، محدثًا إصابة الثاني، وقيام الثاني بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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