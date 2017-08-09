رسمياً.. مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات ضباط العاصمة

كتب - فتحي سليمان:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة حركة الضباط الداخلية لضباط وقيادات قيادات العاصمة.

وقالت مصادر أمنية موثوقة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن الحركة شملت نقل كلاً من المقدم حسام ناصر رئيس مباحث الزاوية الحمراء ليتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، والمقدم محمود الأعصر رئيساً لمباحث قسم شرطة المطرية، والمقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المطرية ليتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة المرج، والمقدم محمد السيسي رئيسًا لقسم شرطة السيدة زينب، والمقدم خالد سيف رئيسًا لقسم شرطة قصر النيل.

وشملت الحركة نقل المقدم مصطفى طه رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إلى مباحث الأحداث وتم إرجاء نقل 5 رؤساء مباحث بالحركة العامة إلى خارج مديرية الأمن وهم المقدم أحمد ملش رئيس مباحث باب الشعرية والمقدم حسام العشماوي رئيس مباحث عابدين والمقدم محمد دويدار والمقدم محمد الشموتي رئيس مباحث بولاق أبو العلا.

وتقدم اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بمذكرة إلى وزير الداخلية يطلب فيها إرجاء نقل رؤساء المباحث الـ 5 بسبب كفاءتهم وحاجة العمل إليهم.

وعكف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، منذ مطلع أغسطس الجاري على إنهاء حركة التنقلات الموسعة والتي طالت جميع قطاعات وإدارات وأقسام شرطة العاصمة.

وشملت تعيين مديراً لقطاع مباحث غرب القاهرة وقطاع شرق وشمال القاهرة وتعيين مديرًا لإدارة النجدة ومشرفاً على قطاع الطرق والمنافذ ونائباً لمباحث الطرق والمنافذ.

كما شملت نقل بعض معاوني المباحث إلى إدارات مختلفة وتجديد دماء بعض أقسام الشرطة بضباط جدد وكذلك توزيع خريجي كلية الشرطة لعام 2017 ممن التحقوا للعمل بمديرية أمن القاهرة.

واعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بحركة تنقلات السبت قبل الماضي شملت نقل وترقية نحو ١٢ ألف ضابط ونقل وندب٢٢ مدير أمن وتعيين نحو ٨٣ مدير إدارة ومصلحة.