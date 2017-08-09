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وعاظ الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجاج بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

وعاظ الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجاج بمطار القاهرة

03:05 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وعاظ الأوقاف يجيبون على استفسارات الحجاج بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

خصّص مطار القاهرة الدولي، مكتب لوعاظ من وزارة الأوقاف داخل صالة السفر بالصالة الموسمية خاص بالشعائر الدينية لحجاج بيت الله الحرام، لتوعية الحجاج بمناسك الحج والإجابة على أسئلتهم.

وألقى الشيخ خالد صلاح الدين ممثل وزارة الأوقاف بمطار القاهرة، خطبة عن مناسك الحج، وأجاب على استفسارات حجاج قرعة الدقهلية والمنيا، والتي تلخصت عن المناسك وأركان الحج ويوم عرفة.

بدأت طلائع حجاج القرعة، اليوم الأربعاء، في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن يكون في وداع طلائع الحجاج بالصالة الموسمية، شريف فتحي وزير الطيران، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وتبدأ شركة للطيران اليوم الأربعاء، جسرها الجوي لنقل 63 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وتبدأ بإقلاع 5 رحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا .

ومن المقرر أن تُسيّر الشركة غدا الخميس 6 رحلات جوية أيضا إلى مطار المدينة المنورة ، لنقل 1400 من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا ، بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى السبت المقبل بنقل 750 من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة .

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