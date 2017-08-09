مقتل مسلحين اثنين من داعش في انفجار شرق أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قتل مسلحان اثنان على الاقل، ينتميان إلى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في انفجار بإقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاربعاء.

وذكر فيلق سلاب، رقم 201، من قوات الجيش الوطني الافغاني في الشرق إن الحادث وقع بمنطقة مجاورة لمنطقة "ماروارا" مساء أمس الثلاثاء.

وذكر مسؤولو فيلق سلاب أن المسلحين كانا منهمكين في زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع ، حيث انفجرت قبل أوانها، مما أسفر عن مقتلهما .

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة، من بينها داعش على التقرير حتى الان.