هل يكون لقاء سموحة الأخير لحسام غالي مع الأهلي؟

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يبدو أن حسام غالي، لاعب خط وسط وقائد النادي الأهلي، على أعتاب تكرار سيناريو رحيله عام 2012، عن الفريق الأحمر، بعدما اقترب بشدة من الانتقال للنصر السعودي في الموسم الجديد.

وبدأ غالي، في إقناع المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، بقبول العرض السعودي للتعاقد معه، والتخلي عن خدماته بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من النصر.

ورفض «الكابيتانو»، البقاء مع الأهلي عام 2012، وأغلق الباب أمام تجديد عقده مع الفريق، بعدما كان قد تلقَّى عرضًا للرحيل إلى ليرس البلجيكي.

ويأمل صاحب الـ(36 عامًا) والذي لعب في صفوف النصر موسم 2009-2010، في إقناع رئيس الأهلي، محمود طاهر، بعدم توثيق العقد الجديد الذي وقَّعه منذ فترة وإطلاق سراحه لصالح النصر.

وتشير التقارير إلى أن مفاوضات إدارة النصر، مع حسام غالي، وصلت لمرحلة متقدمة لتدعيم خط وسط الفريق السعودي، حيث إنَّ النصر حصل على موافقة مبدئية من نادر شوقي، وكيل أعمال غالي، كما اتفق الطرفان على كافة بنود العقد.

وأضافت التقارير، أنّه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سينضم غالي لصفوف الفريق السعودي لمدة موسم واحد، في ظل تمسك البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للنصر لتدعيم الفريق بلاعب خبرة في خط الوسط.

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الُمثير في الأمر، أن مصدر مقرب من حسام غالي، كشف أن النادي الأهلي لن يكون طرفا في أي مفاوضات أو اتفاق بين اللاعب ونادي النصر، لأن عقد التجديد بينه وبين الأحمر، لم يوثق حتى الآن، ولم يتم اعتماده، وبالتالي لن يكون الأهلي طرفًا.

وحصل «التحرير» على معلومات مؤكدة وموثقة من داخل اتحاد الكرة، تؤكد الرواية، بأن عقد اللاعب لم يتم تسلمه من قبل الأهلي، سواءً هو أو عماد متعب، وبالتالي فإن العقود المسجلة للاعبين تنتهي مع هذا الموسم، ثم يصبح من حقهما الانتقال الحر إلى أي نادٍ آخر.

كما علم «التحرير» أن حسام غالي، أخطر إدارة النادي برغبته في الرحيل إلى النصر، كما أن حسام البدري المدير الفني للفريق أبدى موافقته على رحيل قائد القلعة الحمراء، بعد أن رفض البدري في بادئ الأمر، إلا أنه اقتنع برحيل غالي، خاصة بعد التعاقد مع هشام محمد، في وسط الملعب قادمًا من مصر للمقاصة، مقابل 9 ملايين جنيه.

فهل تكون مواجهة سموحة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في نصف نهائي كأس مصر الأخيرة لغالي؟، خصوصًا وأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أوضح أنه اتفق مع «غالي» على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من المباراة، على أن يعقد جلسة بين الطرفين لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب.

يذكر أن حسام غالي، سبق ولعب في صفوف النصر قبل أن يعود للأهلي ثم خاض تجربة قصيرة في ليرس البلجيكي، وانضم للقلعة الحمراء مرة أخرى، كما خاض تجارب أوروبية سابقة أيضًا باللعب في فينورد الهولندي، وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين.