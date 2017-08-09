الأهلي يرفض إرسال لاعبيه لمنتخب المحليين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، أنّ النادي الأهلي رفض إرسال لاعبيه للفراعنة استعدادًا لمباراة المغرب، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال المدير الفني لمنتخب المحليين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»:، إنّ الأهلي أبلغ الجهاز الفني للمنتخب برفضه إرسال الرباعي إسلام محارب وهشام محمد وأحمد الشيخ وعمرو بركات.

شاهد أيضا

وكان قد كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، أنّ كل المحاولات للاتصال بمسئولي النادي الأهلي لإرسال لاعبيه إلى معسكر الفراعنة، في الإسكندرية باءت بالفشل. (طالع التفاصيل).

يذكر أنّ اتحاد الكرة أعلن تقديم موعد لقاء منتخب المحليين أمام المغرب، والمقرر له 13 أغسطس الجاري، باستاد الإسكندرية بذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية لمدة ساعة واحدة، ليقام اللقاء في السابعة مساءً بدلًا من الثامنة، بسبب إقامة لقاء برشلونة وريال مدريد على كأس السوبر في نفس اليوم.