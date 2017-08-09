نائب رئيس «الوفد»: ارتفاع سعر أراضي المجمعات الصناعية بـ«السادات» يعرقل الاستثمار

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قال المهندس ياسر قورة نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن المستثمرين تفاجئوا بزيادة سعر أراضي المجمعات الصناعية بمدينة السادات بنحو 40% على خلاف ما أعلنت عنه الدولة خلال طرح المشروع مطلع العام الجاري.

وأضاف اليوم، الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة، يعد عائقا جديدا للمستثمرين ويعد مناخا طاردا للاستثمار ويضعهم في مأزق بعد إعداد دراسات الجدوى بحسب المقدمات قبل الزيادة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية زودت مقدمات المشروع دون مبرر رغم أنه تم تسعيره بعد قرار التعويم.

وأوضح في حين لم يكن هناك متغيرات اقتصادية إلا أن وزير الصناعة يضع عائق أمام المستثمرين الجادين في تنفيذ المشروع وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بجانب ضخ استثمارات لتشغيل ذلك القطاع الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية.

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ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يدعو المستثمرين سواء محليا أو خارجيا لضخ استثمارات في السوق المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير مناخ استثماري جيد لهم، مقوما بقانون استثمار جديد وضبط سعر الصرف ومحفزات جديدة إلا أن بعض الوزارات مصرة على مخالفة قرارات رئيس الجمهورية وإهدار فرص استثمارية للدولة.

وقال قورة، إن القرارات المتخبطة من شأنها اﻹضرار بالاقتصاد وخلق حالة من اﻹحباط الشديد لدى المستثمرين وكان يجب على وزير الصناعة التمهل لحين إنجاح التجربة في ظل اﻷوضاع الاقتصادية الحالية والتي تستلزم جذب المستثمرين بدلا من عزوفهم عن الاستثمار في مصر.

وأوضح قورة أن الهدف من مشروع المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد.

كانت وزارة الصناعة طرحت مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في الربع اﻷول من العام الجاري يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات من 300 وحتى 1000 متر، وتأتي هذه المشروعات ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة لتشغيل الفوري.