مغادرة الفوج الأول من الحجاج إلى الأراضي المقدسة (فيديو)

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عرضت فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولي لمغادرة الوفد الأول لحجاج القرعة، متجهًا للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقدمت وزارة الداخلية كافة أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، بدءًا من تيسير إنهاء إجراءات سفرهم مرورًا بتقديم كافة سبل الراحة لهم لأداء المناسك، ولحين العودة سالمين إلى أرض الوطن.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني، ودع أول أفواج الحجّاج المصريين المسافرين عبر طائرات مصر للطيران المتجهة إلى المدينة المنورة.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم رفع حالة الاستنفار القصوى بكافة قطاعات الشركة استعدادًا لتدشين جسر جوى يضم 271 طائرة يبدأ اليوم ويستمر حتى 26 أغسطس لنقل نحو 63 ألف حاج مصرى إلى الأراضى المقدسة، حيث أنهت الشركة كافة استعداداتها لاستقبال موسم حج هذا العام باتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بموسم الحج لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

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وأكد مسلم، أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها لتقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع جميع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني، وطرحت الشركة سعة مقعدية هذا العام تستوعب 63 ألف حاج بخلاف الرحلات الخاصة خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ / 2017 م على رحلاتها المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة خلال هذا الموسم، على أن تبدأ الرحلات إلى جدة اعتبارًا من 13 أغسطس وتنتهى مرحلة الذهاب في 26 أغسطس الجاري، ثم مرحلة العودة بعد أداء المناسك اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل وتختتم الشركة جسرها الجوي من جدة في 22 سبتمبر، ومن المدينة المنورة 25 سبتمبر القادم.