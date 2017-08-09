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لواء سابق: لا يوجد واسطة لدخول الكليات العسكرية (فيديو)

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لواء سابق: لا يوجد واسطة لدخول الكليات العسكرية (فيديو) لواء سابق: لا يوجد واسطة لدخول الكليات العسكرية (فيديو)

التحرير

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أكد اللواء طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه لا يوجد واسطة لدخول الكليات العسكرية، وأن "الفوارق الاجتماعية" لا توضع في الحسابات.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "أون لايف" :"زيادة الإقبال على الكليات العسكرية يعكس الرغبة الصادقة لشباب للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، وإرادة وأماني شباب مصر، والدليل على ذلك زيادة مؤشرات الطلب للدخول للكليات العسكرية لتأدية واجب الدفاع عن مصر".

وتابع: "العناصر المضادة التي تسعى لتدمير الدولة، عليهم أن يروا شباب مصر يتصارعون لدخول الكليات العسكرية لخدمة القوات المسلحة، وكل من يقول إن هناك واسطة لدخول الكليات العسكرية نصاب ويحاول تحقيق مكاسب مادية".

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وناشد موسى المواطنين بالإبلاغ عن كل من يحاول الترويج لوجود واسطة لدخول الكليات العسكرية، قائلًا: "هناك من يقول أدفع 100 ألف لدخول الكلية العسكرية هذا كلام خاطئ ونصب فجهاز الكمبيوتر لا يفرق بين معلومات المستشار والطبيب وابن العامل".

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التحرير

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