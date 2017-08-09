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العكاوي: منظمو الحج في مصر يعانون من «ذاكرة السمكة» (فيديو)

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العكاوي: منظمو الحج في مصر يعانون من «ذاكرة السمكة» (فيديو) العكاوي: منظمو الحج في مصر يعانون من «ذاكرة السمكة» (فيديو)

التحرير

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قال حسام العكاوي، رئيس الائتلاف العام للسياحيين، إن الجهات المعنية تنظيم الحج في لديها ذاكرة سمك، مضيفا: "نفس الأخطاء اللي بنقول مش هنعملها كل سنة بتتكرر مرة واتنين".

وأضاف العكاوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" :"لدينا أنواع للحج، القرعة والجمعيات والسياحة، فحج البسطاء يخصه القرعة لأنه أقل تكلفة ومضمون من الدولة، موضحا أن الحج السياحي ليس من أشكال الرفاهية كما يظنه البعض".

وتابع: "على أرض الواقع هذا كلام خاطئ، فحج السياحة في الفترة الأخيرة أصبح أرخص من حج الجمعيات والقرعة والذى تصل تكلفتهما لـ64 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة الحج السياحي لـ59 ألفا".

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وأشار العكاوي إلى أنه لا يوجد تفسير لذلك التضارب في الأسعار، فثمن تذكرة الحج السياحي على خطوط مصر للطيران تصل لـ14 ألفا و900 جنيه، بينما تصل ثمنها على الخطوط لـ9 أو 6 آلاف جنيه.


 

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التحرير

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