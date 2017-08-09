50 مليار دولار خسائر سنوية للحكومات من تجارة التبغ غير المشروع

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كشف مارك فاير ستون نائب رئيس شركة فيليب موريس العالمية والمستشار العام للشركة، أن حجم الخسائر التي تتكبدها الحكومات من تجارة التبغ غير المشروعة تصل إلى 50 مليار دولار سنويا.

وتستهدف وزارة المالية في الموازنة الجديدة تحصيل ضرائب من السجائر والتبغ بقيمة تبلغ نحو 54.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 42.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، أي بزيادة تبلغ نحو 12.4 مليار جنيه.

وقال إن هذا المبلغ يمثل الضرائب التي كان من المفترض أن تحصلها الدول من التجارة المشروعة للتبغ، وهو أكبر بكثير من حجم التجارة غير المشروعة لمواد استراتيجية وأهم خطورة مثل النفط، الأخشاب، الآثار، الأعمال الفنية والحيوانات البرية.

وأضاف نائب رئيس "فيليب موريس": في المقابل فإن الشركات العاملة في هذا المجال وتلتزم بتطبيق القانون تتعرض لخسائر فادحة نتيجة هذا التهريب الممنهج الذى ينعكس سلبا على حجم إيرادات تلك الشركات، موضحا أن فيليب موريس، كانت سباقة في التعاون مع الحكومات في تطبيق برامج تدريب ودعم فنى للمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في مجال الجمارك ومراقبة الحدود للتصدي لمافيا تهريب التبغ، وهو ما تم تنفيذه مع الحكومة المصرية أيضا.

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وفي عام 2014 قدر تقرير لوزارة الصحة المصرية، أن خسائر الحكومة لعوائد الضرائب حوالى ٣.٦ مليار جنيه سنويا بسبب التهريب، وذلك يعادل ١٧.٥٢٪ من عوائد الضرائب الحكومية.

أكد فايرستون الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه التعاون بين شركات صناعة التبغ والجهات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات الحكومية في التصدي لتجارة التبغ غير المشروعة من خلال إيجاد سلسلة من التدابير الملموسة التي يمكن تطبيقها لمواجهة تدفق السجائر المهربة إلى جميع أنحاء العالم.

كان مارك فايرستون قد أدلى بشهادته أمام لجنة الأمن والتعاون في الكونجرس الأمريكي قبل أيام كخبير لدعم هدف اللجنة لمواجهة التهديدات الاقتصادية والأمنية التي تشكلها تجارة التبغ غير المشروعة.