خدمات «البترول البحرية» تبدأ المرحلة الثانية في «حقل ظهر» خلال أيام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف المهندس السيد البدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية "بى إم إس"، أن الشركة سوف تبدأ خلال الأسبوع المقبل تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من حقل ظهر، وذلك بعد نجاحها في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع قبل الموعد المحدد بشهر ونصف الشهر.

وأضاف البدوي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن العمل فى المرحلة الأولى من حقل ظهر تم بأعلى جودة وأعلى معدلات للتنفيذ، دون تسجيل أى حالة إصابة منذ بدء العمل، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية الجيدة فى البحر المتوسط ساعدت على الانتهاء من الأعمال مبكرًا.

فى سياق متصل أعلن المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، أنه جار تنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الآبار لمحطة المعالجة البرية الجاري تنفيذها.

وأضاف حسن فى تصريحات سابقة له، أن شركتي بتروجت وشركة خدمات البترول البحرية انتهتا من أعمال تصنيع وتركيب منصة التحكم البحرية في مدة زمنية أقل من المخطط، لاستكمال أعمال الحفر بحقل "ظهر" العملاق بشرق البحر المتوسط.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العمل فى مشروع تنمية حقل غاز "ظهر" يجرى على قدم وساق، سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، والمحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل "ظهر"، التى انتهت الأعمال فيها بنسبة 81%، وذلك لوضعه على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الجارى، وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

وأضاف أن وضع الحقل على خريطة الإنتاج سيسهم إيجابيا، إلى جانب الحقول الأخرى المكتشفة والموضوعة قيد التنمية، فى استمرار نجاح الدولة فى توفير الغاز الطبيعى للسوق المحلية بمختلف قطاعاتها، وتقليل فاتورة الاستيراد.